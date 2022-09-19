Зеленский показал во что россияне превратили процветающий украинский город: боль и разруха

В Купянске в Харьковской области солдаты рф* оставили разруху, упадок и боль, но с возвращением контроля Украины над городом вернулась и уверенность, что все будет отстроено.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в Телеграме.

Глава государства отметил, что трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. «Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет. Поскольку это то, что отличает нас от оккупантов. С Украиной возвращается порядок и цивилизация», — подчеркнул глава государства.

К счастью, сейчас почти вся Харьковская область была освобождена от российских войск. После более чем пяти месяцев оккупации российские войска покинули в регионе разрушенные дома, камеры для пыток и массовые захоронения.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!