Путин отправляет "вагнеровцев" на фронт, чтобы от них избавиться

Он делает это из-за того, что не доверяет больше им.

Президент россии владимир путин* встретился с экс-командиром ЧВК "вагнер" андреем трошевым, чтобы поручить ему формирование "добровольческих подразделений". Тем временем в ВСУ заявили, что бывшие вагнеровцы возвращаются на фронт и снова будут воевать с Украиной.

Об этом пишет "24 канал".

Предположительно, это все делается для того, чтобы ликвидировать оставшихся наемников. Такое мнение высказал российский оппозиционер, блогер, юрист Марк Фейгин, отметив, что путин больше не доверяет наемникам, опасаясь, что они снова могут снова пойти на москву.

"30 тысяч, сидящих в тылу по городам, неизвестно, в какой связи они друг с другом, какие планы вынашивают. Проще их на фронт отправить. Эти 30 тысяч иссякнут через несколько месяцев. Возможно, за полгода. Их не станет", – подчеркнул Фейгин.

Ранее "Курсор" писал о том, что после неудачного восстания ЧВК "вагнер" кремль все еще продолжает использовать боевиков, однако теперь им не доверяют и усиленно следят за ними.

Также мы сообщали, что россия создала новую военную частную компанию вместо "вагнера" . По предварительной информации, она будет функционировать под руководством Минобороны рф генерала сергея суровикина, которого недавно заметили в Алжире.

Кроме того, известно, что Минобороны рф сорвало ротацию "вагнера" в Сирии. Это произошло на фоне сообщений о продолжающихся усилиях по блокированию операций наемников в Сирии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!