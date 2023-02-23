В чвк «вагнер» прекратили казни военных – пленные наемники назвали причину

Взятые на Бахмутском направлении в плен наемники из *чвк «вагнера» рассказали, почему прекратись казни завербованных.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам пленных, их предупреждали о практике «обнуления» – убийств «провинившихся» – в чвк «вагнера», и сами они были свидетелями казней. Они утверждают, что на бахмутском направлении «вагнеровцев», бывало, «обнуляли» сотнями.

Однако в течение последних недель политика в отношении убийств изменилась – слишком уж велики потери.

«Обнуление» было отменено. Наверное, потому что не хватало людей», – рассказал один из наемников.

Например, по словам наемников, только при попытке штурма Красной Горы за трое суток украинские защитники ликвидировали 400 «вагнеровцев».

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