В Донецке при загадочных обстоятельствах погиб известный российский военкор и пропагандист

Его называют одним из идеологов "Новороссии".

В оккупированном россиянами Донецке в 56-летнем возрасте умер российский военкор геннадий дубовой.

Об этом сообщил в Telegram пропагандист александр коц.

По его словам, дубового сбила машина. Гибель дубового также была подтверждена сторонником "русского мира" александром жучковским и анонимным Telegram-каналом оккупантов "Записки ветерана".

Есть информация, что военкор погиб сегодня, 11 сентября. Его сбила машина без номеров на пересечении Артема и Шевченко в Донецке.

Следует отметить, что дубовой родился 7 февраля 1967 года. Он освещал деятельность боевиков на оккупированном Донбассе. Весной 2014 года он решил записаться в ряды пророссийских боевиков на Донбассе.

Также он известен как военкор и боец подразделения "днр", которым руководил арсений павлов ("Моторола"), а после подразделений "Викинга" и "Боцмана". Он был ранен во время боев в аэропорту Донецка. Погибшего называют одним из идеологов "Новороссии", членом Организации «Ветераны Новороссии» и Союза Добровольцев Донбасса.

Он внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Там утверждается, что геннадий был главным редактором газеты днр "Голос Народа – Голос Республики".

Также "Курсор" сообщал, что россия пыталась атаковать иностранное судно в Черном море.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!