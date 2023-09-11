Россия пыталась атаковать иностранное судно в Черном море – британская разведка рассказала, что произошло

Оккупанты выпустили "Калибры".

24 августа армия *рф сознательно выпустила несколько ракет по грузовому судну под иностранным в Черном море.

Об этом сказано в пресс-релизе британского правительства.

Ракеты, среди которых два «Калибра», выпустил ракетоносец Черноморского флота рф. К счастью, их успешно сбили украинские военные.

Британская разведка заявила, что целью россиян было грузовое судно под флагом Либерии, стоявшее в Одесском порту. Это произошло после предупреждения Вашингтона о том, что российские солдаты не могут атаковать гражданские суда в Черном море.

«путин пытается выиграть войну, которую он не выиграет, и эти нападения показывают, насколько он отчаян. Нацеливаясь на грузовые суда и украинскую инфраструктуру, россия наносит ущерб всему остальному миру», – заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Ранее мы писали, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попытался объяснить свои слова о том, что путина не арестуют в Бразилии, если он ее посетит. По словам политика, ему якобы не было известно, что его страна подписала Римский статут, а потому он несколько изменил мнение касательно приезда кремлевского диктатора.

Также "Курсор" сообщал, что генерал Марк Милли назвал три условия для завершения войны в Украине.

Помимо этого мы писали, что российские военные пытались высадиться на берегу Черного моря, но их оперативно уничтожили украинские защитники.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!