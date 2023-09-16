В двух областях рф прогремели взрывы, власти страны заявили об атаке БПЛА

В москве традиционно обвинили во всем Украину.

В *министерстве обороны россии заявили о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов и о работе систем противовоздушной обороны в тверской и калужской областях.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

В заявлении российского ведомства, как обычно, обвинили Украину в этой "атаке". Министерство обороны рф сообщило о "пресечении попытки" на объекты, в ходе которой было сбито два дрона.

"Украинские беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над калужской и тверской областями", - заявило российское министерство.

Информации о возможных повреждениях зданий или объектов, а также о других подробностях и последствиях данного инцидента, в заявлении россиян не приводится.

Стоит отметить, что в последние месяцы почти ежедневно происходят взрывы в различных областях рф, и местные власти и чиновники рассказывают о разных налетах беспилотных летательных аппаратов.

Накануне сильный взрыв прогремел в тульской области рф, вследствие чего была объявлена эвакуация жителей нескольких деревень. Есть информация, что в этом районе произошло уничтожение боеприпаса, предварительно авиационной ракеты, который нашли в ходе полевых работ 12 сентября.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!