Сильный взрыв и эвакуация в тульской области рф – видео и подробности

За местными жители отправили несколько автобусов.

На территории *тульской области (рф) прогремел сильный взрыв, вследствие чего произошла эвакуация нескольких деревень.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По информации местных СМИ, военные якобы уничтожили боеприпас.

В этот четверг, 14 сентября, в тепло-огаревском районе тульской области произошла внезапная эвакуация. Журналисты пишут, что за населением деревень бродиловка, заречье, ивановка и бирюлевка отправили несколько автобусов, на которых людей увезли подальше от домов.

Оказалось, что эвакуацию провели для безопасности россиян. Есть информация, что в этом районе произошло уничтожение боеприпаса, предварительно авиационной ракеты.

Ее потеряли еще 11 августа этого года. Длительное время ее искали и нашли в ходе полевых работ 12 сентября. На место инцидента были вызваны инженеры российского министерства обороны, решившие, что транспортировка находки может быть опасной.

В силу этого было принято решение об уничтожении боеприпаса на месте. Ради избежания каких-либо негативных последствий население близлежащих деревень эвакуировали.

Рядом с местом уничтожения боеприпаса никого не было, но жители населенных пунктов все равно услышали громкий звук взрыва, после чего обратились к местным полицейским. Журналисты пишут, что уничтожение ракеты провели без происшествия и пострадавших нет.

Также «Курсор» сообщал о "прилете" возле Евпатории в оккупированном Крыму.

Помимо этого появились новые подробности о деле, касающегося обезглавливания двух человек в москве.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!