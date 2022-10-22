В Forbes подсчитали, сколько танков ежедневно теряет в боях рф и Украина

В теории рф* имеет огневое превосходство над ВСУ, но оно сократилось с увеличением российских потерь.

Российская федерация на фронте в Украине продолжает терять большое количество техники. Согласно данным журналистов, по сравнению с ВСУ, армия страны-агрессора лишилась уже 1392 танка.

Об этом сообщает Forbes.

За период полномасштабного вторжения (с 24 февраля по 19 октября) более 800 танков было уничтожено украинскими военными. С февраля по сентябрь текущего года российские захватчики потеряли 34 танка Т-62, которые им пришлось доставать из складов и отправлять на фронт. Причем 30 единиц перешло в руки ВСУ. Согласно данным, с февраля по сентябрь рф теряла по 5 танков каждый день.

В теории агрессор имеет огневое превосходство над ВСУ, но оно сократилось с увеличением российских потерь. И быстрая потеря танков рф на фронте является больше результатом плохого командования и проблем с моралью.

В издании отметили, что половина боевых машин, которые россии пришлось списать с начала сентября, были брошены их экипажами, а затем захвачены украинскими военными.

Что касается ВСУ, то потери их танков значительно меньше. За период войны украинская армия лишилась 320 танков, 176 из которых были уничтожены (больше всего Т-64). За последние шесть недель бойцы потеряли 71 танк, но захватили 94 российских.

Журналисты подчеркнули, что ВСУ начали чуть быстрее терять танки, когда пошли в контрнаступление на юге и востоке страны. Но даже при этом, им удается пополнять запасы вражеской техникой. То есть, во время контрнаступления украинские защитники не столько теряют танки, как пополняют их.

«Курсор» писал ранее, что москва призывает Португалию воздержаться от передачи Киеву российских противопожарных вертолетов Ка-32А11ВС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!