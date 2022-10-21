Рф гневно отреагировала на передачу Португалией российских вертолетов Украине

Москва призывает Португалию воздержаться от передачи Киеву российских противопожарных вертолетов Ка-32А11ВС.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел рф*.
По заявлению МИД рф, Португалия решила передать Украине шесть российских противопожарных вертолетов с нарушением обязательства, данного при покупке техники.
В рф рассказывают, что Лиссабон не имеет права передавать вертолеты российского производства кому-либо без согласия россии.
«Своего согласия на такую передачу россия не давала, тем более Лиссабон передает российские вертолеты не с целью борьбы с пожарами. Призываем коллег одуматься, воздержаться от шагов, полностью дискредитирующих Португалию как договороспособного партнера и перечеркивающих страницы нашего взаимовыгодного и ранее взаимоуважительного сотрудничества», – говорится в сообщении МИД рф.
Недавно Португалия объявила, что передаст Украине шесть транспортных вертолетов Ка-32А11ВС.
Один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому украинская сторона должна отремонтировать его.
Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.