Рф гневно отреагировала на передачу Португалией российских вертолетов Украине

В 2007 году Португалия приобрела шесть вертолетов Ка-32 модификации 1997 года под обозначением «А11ВС».

Москва призывает Португалию воздержаться от передачи Киеву российских противопожарных вертолетов Ка-32А11ВС.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел рф*.

По заявлению МИД рф, Португалия решила передать Украине шесть российских противопожарных вертолетов с нарушением обязательства, данного при покупке техники.

В рф рассказывают, что Лиссабон не имеет права передавать вертолеты российского производства кому-либо без согласия россии.

«Своего согласия на такую ​​передачу россия не давала, тем более Лиссабон передает российские вертолеты не с целью борьбы с пожарами. Призываем коллег одуматься, воздержаться от шагов, полностью дискредитирующих Португалию как договороспособного партнера и перечеркивающих страницы нашего взаимовыгодного и ранее взаимоуважительного сотрудничества», – говорится в сообщении МИД рф.

Недавно Португалия объявила, что передаст Украине шесть транспортных вертолетов Ка-32А11ВС.

Один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому украинская сторона должна отремонтировать его.

Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.