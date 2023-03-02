В госдуме рф призвали путина завершить «спецоперацию» и объявить Украине «настоящую войну»

Виктор * соболев, член комитета госдумы рф по обороне, заявил в четверг, 2 марта, что россия должна объявить Украине войну после инцидента в брянской области, так как все «красные линии» были пересечены.

«Нам уж совершенно точно нужно заканчивать “специальную военную операцию” и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций с обнаружением поставок вооружений. И сделать это нужно было давно», — сказал соболев.

Также российский депутат призвал срочно укрепить границы «на фоне активизации диверсионных групп».

В январе 2023 года группа депутатов госдумы предлагала отказаться от термина «специальная военная операция», предложенного в начале войны в Украине путиным. Тогда михаил шеремет июрий швиткин, депутаты от партии «единая россия», выступали за объявление полномасштабной войны, в то время как дмитрий гусев от партии «справедливая россия» выступал за введение режима «контртеррористической операции».

Напомним, 2 марта неизвестные перешли границу российской федерации в брянской области. Пропагандистские СМИ уверены, что данное действие совершила украинская ДРГ. Очевидцы утверждали, что люди были вооружены и якобы стреляли по мирных и безоружным гражданам. Глава кремля владимир путин уже выступил с заявлением, назвав произошедшее «актом терроризма со стороны украинских неонацистов».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!