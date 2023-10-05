Украинские разведчики успешно высадились на временно оккупированном полуострове, а россияне понесли потери.

В ночь на 4 октября бойцы специального подразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины вступили в ожесточенное сражение с российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму.

Подробности опубликовала пресс-служба ГУР Украины.

Так, операция включала высадку на западном побережье Крыма, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. По информации военной разведки, бойцы "Артана" нанесли значительные потери армии *рф и успешно справились с боевой задачей. В ходе отступления, участники спецоперации также провели сражение на море, чтобы отразить попытку преследования со стороны российских сил на надводных патрульных катерах с поддержкой авиации.

Командир "Артана" Виктор Торкотюк отметил, что данная операция является частью системного и спланированного подхода украинских сил безопасности и обороны на Крымском полуострове. Он подчеркнул, что результаты этих действий будут ощущаться долгое время и напомнят российским захватчикам о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий.

В ГУР также представили видео спецоперации, включая кадры морского боя. На нем зафиксирован момент атаки украинцев на российских оккупантов.

"Курсор" писал, что украинские спецназовцы высадились в Крыму — детали спецоперации ГУР МО Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!