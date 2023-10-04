Украинские спецназовцы высадились в Крыму — детали и видео спецоперации ГУР МО Украины

Украинские спецназовцы нанесли огневое поражение российским оккупантам на Крымском полуострове.

Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения «Тимур» Главного управления разведки Министерства обороны Украины десантировались на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР МО Украины.

Там отметили, что украинские спецназовцы нанесли огневое поражение российским оккупантам.

"Крым будет украинским!", – отметили в сообщении и показали видео.

Напомним также, что сегодня утром министерство обороны рф* заявило, что оно якобы сбило 31 беспилотник в ходе так называемой «террористической атаки». Оккупанты заявили, что за ночь десятки украинских беспилотников атаковали три российских региона — белгородскую, брянскую и курскую области.

Кроме того, мощный пожар вспыхнул сегодня на принадлежащем "русалу" красноярском алюминиевом заводе, о чем сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей местного мчс.

Агентство привело слова чиновников, заявивших, что «трансформатор загорелся на площади 50 квадратных метров». Власти не рассказали, что стало причиной пожара, хотя, согласно сообщениям местных телеграм-каналов, до пожара там были слышны взрывы.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая.

Курсор писал, что россияне сбили собственный СУ-35: детали от британской разведки.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!