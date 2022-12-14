В Херсоне нашли камеру, где россияне пытали детей

Оккупанты давали детям воду через день и практически не кормили.

В деоккупированном Херсоне в одном из обнаруженных застенков нашли отдельную комнату, где содержались несовершеннолетние лица.

Об этом сообщает «Радио свобода», ссылаясь на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

«Мы впервые зафиксировали факт пыток детей», – заявил омбудсмен, отметив, что аппарат уполномоченного обнаружил отдельную камеру, где содержались несовершеннолетние лица.

«По свидетельству людей, которых содержали там, в этой комнате находились украинские дети. Сами оккупанты называли это «детской камерой», – сказал Лубинец.

Как рассказал омбудсмен, это помещение, как и другие, было сырым и не имело соответствующих условий содержания: «Единственное что – они (русские военные – ред.) там бросили три карематы, очень тонкие, и назвали это «улучшенными условиями» для детей».

По его словам, офис омбудсмена установил, что военные давали детям воду через день и практически не кормили. Также, по словам Лубинца, в отношении детей применяли психологическое давление. В частности, детям рассказывали, что их родители якобы отказались от них.

«Одного из мальчиков, ему 14 лет, забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику, – сообщил омбудсмен. – После этого его задержали и удерживали там с применением пыток».

В целом, по информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на деоккупированной части Херсонщины обнаружено 10 застенков. Из них четыре – в самом Херсоне.

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