В Херсоне российские солдаты минировали даже детские игрушки, чтобы уничтожить как можно больше людей

Отступая из Херсона, российские военные оставляли заминированными даже детские игрушки.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы МВД Ростислав Смирнов.

На сегодня в этом регионе основной упор идет на разминирование. Масштабы заминирования там очень велики, солдаты рф* оставили после себя много опасных «подарков». Мины находят даже в детских игрушках, между футбольными мячами и так далее, сказал он.

Смирнов отметил, что на освобожденных территориях Херсонщины спасатели обезвредили уже более 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что в Херсонской области с начала деоккупации спасатели обследовали территорию площадью 393 гектара.

«Курсор» писал ранее, что путин признал, что россияне теряют доверие к заявлениям кремля о ходе войне.