Путин признал, что россияне теряют доверие к заявлениям кремля о ходе войны — ISW

Армия рф несет большие потери на фронте и теряет захваченные позиции, поэтому уровень доверия россиян к правящей «верхушке» начинает снижаться. Граждане перестают верить заявлениям кремля и минобороны о том, что так называемая «спецоперация» идет по плану.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Владимир путин осознает, что уровень недовольства населения начинает расти, поэтому удвоил поддержку военных корреспондентов. Своими действиями российский диктатор подтверждает, что милблогеры продолжают оказывать влияние на людей, которое считает их достоверным источником информации.

Аналитики отмечают, что глава кремля считает сохранение поддержки по крайней мере определенной заметной части российского населения центром тяготения для военных усилий. Он даже готов терпеть в свой адрес незначительную критику, лишь бы продолжать мобилизацию и отправлять на войну в Украину больше человеческих ресурсов.

В ISW не знают, останутся ли милблогеры верны российскому диктатору и военным усилиям, если армия и дальше будет терпеть неудачи на фронте и как отреагирует путин, если они перестанут это делать. Такие вопросы остаются важными, поскольку глава кремля будет пытаться всеми возможными методами удержать внимание народа, чтобы обеспечить «пушечное мясо» для ведения войны.

«Курсор» писал ранее, что популярность главы ЧВК «Вагнер» в рф становится опасной для путина.

Еще мы писали, что российская федерация несет большие потери и убытки на войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения, которое состоялось в феврале 2022 года, армия агрессора потеряла как минимум 8 044 единиц различной техники.