В Испании рекордная жара: погибло более 50 человек

В середине июня в Испании была волна жары, которая длилась неделю и, как говорят, была самой ранней из зарегистрированных почти за 40 лет.

В некоторых районах Испании объявили самый высокий уровень предупреждения, потому что на страну обрушилась сильная жара и местами температура воздуха достигает 44 градуса. Сообщается, что более 50 человек стали жертвами такой погоды.

Об этом сообщает издание El Pais.

Метеорологическая служба страны отметила, что сейчас начинается пиковый период экстремальных температур и что в ближайшее время не стоит рассчитывать на похолодание. Сильную жару сейчас прогнозируют в Андалусии и Экстремадуре, там столбики термометров могут подняться до 44 градусов.

Мадридский университет имени Карла III, как информирует издание Dip, сообщил, что в результате высоких температур воздуха над Испанией с 9 по 11 июля погибли более 50 человек.

Из-за высоких температур в стране начались лесные пожары, и метеорологи опасаются, что на фоне усиления жары они могут усилиться и распространиться еще сильнее. В нескольких испанских населенных пунктах уже эвакуировали около 400 жителей.

В Европейском союзе заявили, что изменение климата привели к тому, что континент переживает тяжелые года из-за стихийных бедствий.

«Курсор» ранее писал, что во многих регионах Европе сейчас стоит аномальная жара, которая приводит к тому, что некоторые реки буквально испаряются. В результате обмеления реки По в Италии теперь все желающие могут увидеть корабли, которые пробыли под водой почти 80 лет.