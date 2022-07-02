В Италии из-за аномальной жары всплыли утонувшие корабли

Во многих регионах Европе сейчас стоит аномальная жара, которая приводит к тому, что некоторые реки буквально испаряются. В результате обмеления реки По в Италии теперь все желающие могут увидеть корабли, которые пробыли под водой почти 80 лет.

Европа столкнулась с невероятной жарой. В некоторых регионах температура воздуха настолько высока, что река По, которая находится в Италии, в некоторых местах сильно обмелела. Температура достигает 40 градусов по Цельсию. Это привело к тому, что два корабля, затонувшие во время Второй мировой войны, «всплыли» на поверхность воды.

Один из кораблей Ostiglia, длина которого составляет 55 метров, второй корабль Zibello, находились под водой 77 лет. Раньше, когда стояла жаркая погода, из воды был виден только нос кораблей. Сегодня их можно увидеть полностью и рассмотреть даже мелкие детали.

Стоит отметить, что в непосредственной близости от кораблей также был обнаружен транспорт, потопленный нацистами в конце апреля 1945 года. Это сделали для того, чтобы наступающие вражеские войска не смогли достать машину.

Курсор ранее писал, что NASA запустит две ракеты для поиска обитаемых планет. Эти ракеты последуют за двумя другими ракетами, которые уже были запущены в рамках исследования, чтобы понять, как звездный свет влияет на способность планеты поддерживать жизнь.

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