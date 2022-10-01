В ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия

В Институте изучения войны заявили, что не увидели в речи путина* 30 сентября каких-либо признаков намерений рф немедленно применить против Украины ядерное оружие.

Президент российской федерации владимир путин незаконно аннексировал четыре области Украины, тем самым обострив военный конфликт. Также он продолжает угрожать применением ядерного оружия. Аналитики из Института изучения войны рассказали, как он может его применить.

Об этом сообщает ISW.

Эксперты говорят, что глава кремля поспешил аннексировать украинские земли в надежде, что это поможет стабилизировать положение в рф и восстановить военные резервы для нового наступления.

При этом, аналитики не увидели в новом обращении путина признаков того, что он намерен в ближайшем времени применить против Украины ядерное оружие. Президент рф не определял никаких «красных линий».

Эксперты считают, если путин попытается ударить по Украине ядерным оружием (например, провести атаку против одного или нескольких городов, или объектов критической инфраструктуры), это не заставит Украину или Запад сдаться.

В ISW отметили, что у путина есть два основных варианта применения тактического ядерного оружия: нанесение ударов по ключевым наземным линиям связи и командным пунктам, чтобы парализовать контрнаступление ВСУ, и/или нанесения ударов по крупным скоплениям украинских сил вблизи линии соприкосновения. Однако «одно ядерное оружие не будет решающим против любой из этих целей».

В отчете говорится, что президенту рф надо, вероятнее всего, применить несколько тактических ядерных зарядов, чтобы достигнуть каких-то результатов и снизить способность ВСУ проводить контрнаступление. Но это повышает и риск ответного удара по россии со стороны Запада, увеличивая потенциальные потери российских солдат.

В лучшем случае использование россией ядерного оружия, как считают аналитики, заморозит линию фронта в ее нынешних границах, но не позволит путину захватить всю Украину.

«Курсор» писал ранее, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!