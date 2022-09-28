В СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что в случае применения ядерного оружия российская федерация* окажется в изоляции от мира.

Президент российской федерации владимир путин прибегает к новым ядерным угрозам. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил, рискнет ли глава кремля, по его мнению, на применение самого опасного оружия на земле.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Настоящее время».

Алексей Данилов считает, что президент россии не будет применять против Украины стратегическое ядерное оружие, а в случае использования тактического — россия сразу же попадет в изоляцию от всего цивилизованного мира.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что российская федерация прекратится в анклав, с которым никто не будет хотеть никаких дел, в том числе и Китай.

«Курсор» писал ранее, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии. При этом эксперты все же считают такой вариант маловероятным.

Еще мы писали, что спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Напомним, эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ежак ответил, будут ли обсуждения по поводу лишения российской федерации ядерного статуса после победы Украины в войне.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!