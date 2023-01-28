В ISW назвали направления, откуда рф может пойти в новое наступление

Российская федерация* пытается восстановить ресурсы и пополнить ряды своей армии, чтобы пойти в новое наступление, которое ожидается в конце февраля-начале марта 2023 года. Глава кремля хочет совершить стратегическое действие, в частности на Донбассе, чтобы полностью взять его территорию под контроль.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что таким образом российский диктатор хочет вернуть инициативу на фронте, приуменьшив достижения украинской армии. В связи с этим армия рф может пойти в большое наступление в Луганской области, либо же оккупанты готовят сильную оборону, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

В ISW считают, что недавние атаки захватчиков на Запорожском направлении могут быть направлены на то, чтобы рассредоточить украинские силы и создать условия для наступления на Луганск.

При этом, эксперты говорят, что новое наступление на Киев со стороны Беларуси на данный момент маловероятное, нет признаков, указывающих на то, что россияне формируют ударные группы для новой атаки. В основном они используют инфраструктуру страны и ее учебный потенциал для тренировочных ротаций.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает вторжение на украинские территории и наращивает ресурсы, чтобы пойти в новое наступление. Кремль тем временем начал активизировать усилия, чтобы подготовить общество к затяжному военному конфликту с Украиной. С этой целью в столице государства начали устанавливать системы противовоздушной обороны.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!