Аналитики ISW объяснили, с какой целью по москве расставили комплексы ПВО

Российская федерация продолжает вторжение на украинские территории и наращивает ресурсы, чтобы пойти в новое наступление. Кремль тем временем начал активизировать усилия, чтобы подготовить общество к затяжному военному конфликту с Украиной. С этой целью в столице государства начали устанавливать системы противовоздушной обороны.

Таким образом «верхушка» власти намерена создать новую «картинку» войны, которая является более опасной для российских граждан. Аналитики говорят, что так оккупанты пытаются усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

По мнению экспертов ISW, эта демонстрация систем ПВО также, вероятно, является частью зарождающейся кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей москве.

«Курсор» писал ранее, что в российском обществе создают новое информационное пространство, где определенным лицам будет позволено критиковать диктатора владимира путина и высшие эшелоны власти, не боясь, что за негативными словами и обвинения в их адрес последует наказание.

Еще мы писали, что согласно отчету Украинского центра национального сопротивления, рф отправляет наркоманов на войну, чтобы выполнить свою мобилизационную квоту.

Напомним, что высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают проводить встречи на высоком уровне с руководством Беларуси. Все это может создать условия для нападения россии на Украину из Беларуси.