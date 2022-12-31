В ISW объяснили, почему рф начала чаще использовать иранские дроны

Российская федерация* продолжает свой террор на территории Украины, применяя не только ракеты, но и дроны-камикадзе иранского производства. В последнее время оккупанты стали чаще использовать БПЛА для атаки и это может свидетельствовать о том, что они получили новую партию.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны (ISW).

Аналитики отмечают, что последний раз российские захватчики применяли дроны 29 декабря, тогда было выпущено 23 «Шахида», всего за последние два дня они применили 39 дронов, еще 30 были отправлены для атаки с 13 по 19 декабря. И увеличение темпов таких атак может свидетельствовать о том, что они либо накопили больше БПЛА после трехнедельного «затишья», либо же рф получила или ожидает новую партию дронов из Ирана.

В ISW предполагают, что агрессор испытывает серьезную нехватку высокоточных ракет, поэтому они для обстрелов объектов критической инфраструктуры стали чаще применять «Шахиды». Но украинская ПВО показывает высокий результат по их уничтожению.

«Курсор» писал ранее, что после массированной ракетной атаки днем 29 декабря рф атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Военное командование «Восток» опубликовало фото сбитых за ночь десяти БПЛА «Shahed-136».