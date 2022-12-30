Украинские военные показали, во что превратились иранские дроны после ночной атаки

В Запорожской и Днепропетровской области военно-воздушные силы Украины уничтожили десять беспилотников.

После массированной атаки днем 29 декабря рф* атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе.

Военное командование «Восток» опубликовало фото сбитых за ночь десяти БПЛА «Shahed-136».

Авиация и зенитные ракетные подразделения уничтожили 9 «шахедов» и один «марлин» в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее Курсор писал, что ночью рф снова атаковала Киев иранскими беспилотниками.

Наш сайт информировал, что в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине.

Также мы сообщали о массированной атаке рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области.

Кроме того, мы писали о взрывах на аэродроме Энгельс в рф и публиковали первые видеозаписи.

Напомним, в Беларуси прокомментировали падение ракеты на их территории. Беларусь не исключает «преднамеренной провокации со стороны ВС Украины». Представитель Минобороны РБ выступил с заявлением касательно инцидента с падением ракеты во время массированного удара рф* по Украине 29 декабря.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!