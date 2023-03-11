В ISW объяснили, зачем рф тратят миллиарды на ненужные линии обороны

Аналитики разбирались, удастся ли россиянам укрепить свои территории и с какой целью они это делают.

В нескольких областях *россии на текущий момент проводятся работы по строительству линий обороны, что требует больших финансовых затрат. Однако, вероятность того, что эти укрепления будут атакованы, крайне мала. Этот проект скорее всего имеет пропагандистский характер и направлен на «демонизацию» Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские власти продолжают строительство оборонительных сооружений в регионах россии, которые находятся далеко от нынешних линий фронта в Украине, а также в районах, где боевые действия, скорее всего, никогда не будут проводиться. Это подтверждается заявлениями губернатора белгородской области о завершении строительства «засечной линии» укреплений у границы этого региона с Украиной, а также сообщением Генштаба Вооруженных Сил Украины о продолжении строительства укреплений вдоль границы курской области.

Некоторые аналитики отмечают, что эти укрепления могут быть нецелесообразными и неправильно распределить российские силы, которые лучше подходят для поддержки активных наступательных операций в других частях Украины. Кроме того, затраты на строительство этих укреплений, как сообщил глава Белгородской области, составили около 10 миллиардов рублей, что может быть сомнительным в свете вопросов о способности России финансировать свои военные действия в Украине.

Аналитики также отмечают, что сохранение российских укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что войска рф не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе. Кроме того, некоторые эксперты полагают, что российские официальные лица могут использовать оборонительные укрепления в Курской и белгородской областях для поддержки информационных операций, направленных на то, чтобы представить Украину как угрозу российской территории и войну на Украине как экзистенциальную для россии.

На данный момент не зафиксировано развертывание российских войск на этих оборонительных рубежах, поэтому укрепления не имеют значения для российских операций в Украине.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!