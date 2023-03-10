Это поможет Украине выиграть: ВСУ уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронного подавления «Борисоглебск-2»

Солдаты украинской армии в Запорожской области сообщили о выводе из строя автоматизированного комплекса радиоэлектронного подавления рф* РБ-301Б «Борисоглебск-2».

Об этом информирует командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского в сети Telegram.

«Пушкари 44-й отдельной артиллерийской бригады вместе с бойцами аэроразведки 128-й горно-штурмовой бригады сделали «бум» между Владимировкой и Черноземным и поразили автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б «Борисоглебск-2″», — написал Тарнавский.

Сообщается, что разработанный в россии комплекс предназначен для подавления систем спутниковой связи, а также радионавигационных систем КВ и УКВ диапазонов. Обслуживают комплект 4 человека.

По словам командующего «Таврии», автоматизированные комплексы радиоэлектронной борьбы уже несколько раз были уничтожены в Запорожской области. Почти месяц назад солдаты 128 ОГШБр подорвали еще одну российскую станцию РЭБ «Палантин», расположенную на временно захваченной территории. Кроме того, убийство «грозы дронов» произошло в 18 км от линии фронта, между селами Днепровка и Черноземное.

Украинская армия продолжает активно контролировать украинские территории и противодействовать действиям российских войск и комплексов электронной борьбы. Поговаривают, что ближе к середине весны ситуация на фронте примет неожиданный поворот в пользу ВСУ, и Украина начнет усиленными темпами возвращать захваченные российской оккупационной армией земли.

Ранее «Курсор» информировал, что разведка многих европейских стран пытается спрогнозировать дальнейшие действия путина, чтобы помочь Украине остановить бесноватого агрессора, и у Литвы есть некоторые продвижения в этом плане.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Сообщается, что вооруженные формирования россии будут пытаться наступать на Бахмутском, Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!