В ISW рассказали про сценарии возможного наступления рф на Украину

Российская федерация* пытается восстановить ресурсы и пополняет ряды своей армии, чтобы совершить еще одну попытку крупного вторжения на украинские территории. Аналитики предполагают, что в 2023 году агрессор может рассматривать несколько сценариев нападения, которые не исключают друг друга.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Согласно данным, рф может готовить большое наступление на Донбассе, чтобы захватить всю его территорию, выйдя на административные границы. Полный захват Донецкой и Луганской областей остается официальными военными целями кремля и они, хоть и сложно достигаемые, но с логистической точки зрения считаются «территориями, которые легче всего оккупировать». Еще с 2022 года российские солдаты перенаправляют в эти области дополнительные силы и проводят другие мероприятия, которые могут указывать на подготовку к наступлению.

А вот в Херсонской и Запорожской областях российские силы отдают приоритет оборонительным операциям и с этих территорий наступление вряд ли будет происходить.

Второй сценарий может включать в себя операцию по разгрому ВСУ, которые собираются в текущем году провести контрнаступление для освобождения своих территорий. Армия рф может попытаться успешно отразить атаки украинских бойцов и лишить Украину инициативы.

В ISW добавили, что оккупационные войска могли готовиться к крупной наступательной операции или, в качестве альтернативы, к более крупным «срывным атакам», не считая общенаступательной операции.

Третий сценарий касается Беларуси. Аналитики говорят, что повторное наступление россиян на север Украины возможное, но маловероятное. Но кремль намерен расширить военное присутствие на территории государства, особенно в сентябре в рамках учений «Запад-2023» и «Щит Союза-2023».

«Курсор» писал ранее, что Украина уже десять месяцев продолжает отстаивать свою независимость и свободу в борьбе с российским агрессором. И путин не намерен останавливаться, а наоборот, проводит подготовку к продолжительной войне.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!