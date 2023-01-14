В украинской разведке заявили, что рф готовится к длительной войне

Украина уже десять месяцев продолжает отстаивать свою независимость и свободу в борьбе с российским агрессором. И путин не намерен останавливаться, а наоборот, проводит подготовку к продолжительной войне.

Об этом на Telegram-канале Главное управление разведки МО Украины.

На это указывает переход экономики на «военные рельсы», а также кадровые перестановки, в частности назначение Герасимова новым командующим оккупационных войск в Украине. Вскоре в стране-агрессоре могут объявить военное положение.

По данным разведчиков, эти мероприятия направлены на усиление потенциала вс рф и создание условий для проведения спланированных в самом начале войны операций, но неудачно реализованных российскими оккупационными войсками. Россия пытается восстановить свои ресурсы, подготавливаясь тем самым к продолжительной войне.

«Курсор» писал ранее, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, будет иметь для нее серьезные последствия, которые ощущаются даже сейчас. Армия агрессора терпит на фронте неудачи, а внутри страны начинается раскол. Победа Украины в этой войне просто неизбежна.

Еще мы писали, что российская федерация теряет на фронте большое количество своих солдат. Чтобы пополнить резервы, согласно информации украинской разведки, путин собирается на днях объявить вторую волну мобилизации. Военный обозреватель Денис Попович спрогнозировал, какие проблемы может в стране спровоцировать новый призыв.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!