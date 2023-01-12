В ISW считают, что наступательные операции рф в 2023 году под угрозой срыва

Оккупанты уже снизили на 75 процентов ежесуточную скорость артиллерийского огня.

Несмотря на то, что российская федерация* пытается наращивать силы и технику, она может столкнуться с серьезной проблемой, которая поставит под угрозу наступательные операции, в частности на востоке Украины в 2023 году.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на данные разведок, говорят, что российские оккупанты испытывают дефицит боеприпасов, они уже на 75 процентов снизили ежесуточные артиллерийские удары по приграничным районам Украины по сравнению с концом февраля 2022 года, когда началось вторжение.

В ISW отмечают, что это может быть связано с сокращением поставок боеприпасов, или же захватчики решили пересмотреть свою тактику. Однако еще в течение лета, рассчитывая на то, что интенсивные обстрелы принесут результат, они исчерпали запасы 122-мм и 152-мм калибра.

Согласно информации специалистов, из-за дефицита боеприпасов и неспособности обеспечить солдат всем необходимым, рф не сможет поддерживать наступательные операции.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает войну против Украины и теряет на фронте большое количество своих солдат. Чтобы пополнить резервы, согласно информации украинской разведки, путин собирается на днях объявить вторую волну мобилизации. Военный обозреватель Денис Попович спрогнозировал, какие проблемы может в стране спровоцировать новый призыв.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.