В ISW выяснили, когда Иран может передать рф гиперзвуковые ракеты

Агрессор стремится приобрести баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, с радиусом действия 300 километров.

Российская федерация* пытается всячески нарастить свой военный потенциал, чтобы продолжать войну против Украины, поэтому ищет союзников, способных помочь ей с вооружением. В частности, помимо ударных БПЛА агрессор хочет приобрести иранские баллистические ракеты. Аналитики узнали, когда между странами может состояться сделка.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

По словам экспертов, договоренность может произойти 18 октября текущего года после окончания действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, запрещающей Ирану подобные соглашения.

Украинские и израильские разведчики говорят о том, что российская федерация намерена приобрести гиперзвуковые ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, с радиусом действия 300 километров и более. Вполне возможно, что с этой целью на прошлой неделе, 19 сентября, министр обороны рф сергей шойгу и посещал Тегеран.

Во время визита командующий Воздушно-космическими силами КВИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде похвастался перед ним арсеналом беспилотников, ракет и противовоздушной обороны.

"Курсор" писал ранее, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций затронул тему войны российской федерации в Украине. В частности, напомнил, что "иранские дроны вызывают гибель невинных людей в стране".

Еще мы писали, что Иран похвалился возможностями новых ракет. Раиси заявил, что усилия Иерусалима по нормализации отношений с державами региона потерпят неудачу.