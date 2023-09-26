Иран пригрозил Израилю «особым» оружием — озвучено дерзкое заявление

Иран похвалился возможностями новых ракет. Раиси заявил, что усилия Иерусалима по нормализации отношений с державами региона потерпят неудачу.

Министерство обороны Ирана в понедельник похвалилось способностью своих ракет поразить Израиль.

Как пишет The Times Of Israel, представитель министерства обороны Реза Талаи-Ник заявил, что Тегеран является «главной [военной] державой региона» и что «сегодня в нашем распоряжении есть ракеты, которые мы назвали ракетами «удар по Израилю».

Он привел в пример ракету «Мученик Хаджа Касема», названную в честь убитого командира Стражей исламской революции Касема Сулеймани, которая, по утверждению Ирана, имеет дальность действия 1400 километров и может доставить полезную нагрузку в 500 килограммов взрывчатки.

Днем ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что усилия Иерусалима по нормализации отношений с региональными державами, в том числе с Саудовской Аравией, потерпят неудачу.

В беседе с CNN Раиси заявил, что Авраамовы соглашения, в соответствии с которыми Израиль установил связи с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахраем и Марокко, не символизируют истинное признание народа Израиля в регионе.

«Люди в этих странах… испытывают сильную ненависть к действиям Израиля, и это произошло только под давлением Америки», — сказал Раиси.

«Эта нормализация не увенчается успехом», — заявил он.

В пятницу Иран продемонстрировал, по его словам, «самый дальний беспилотник в мире» во время военного парада, на котором были изображены транспаранты с угрозами Израилю.

Дрон был одним из множества безымянных летательных аппаратов и ракет, которые иранские силы показали на мероприятии в Тегеране, посвященном годовщине кровавой ирано-иракской войны в 1980-х годах.

Курсор писал ранее, что Иран официально представил вооруженный беспилотник, который якобы может достичь Израиля. Так, несколько недель назад Иран представил беспилотник, который, как он утверждает, мог оставаться в воздухе в течение 24 часов.