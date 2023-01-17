В кремле рассказали, объявит ли путин новую волну мобилизации

Пресс-секретарь президента *россии дмитрий песков отрицает слухи о том, что завтра владимир путин на мероприятии в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда объявит о новой волне мобилизации или смене режима спецоперации.

Об этом сообщает «Осторожно Media».

Отметим, что песков подтвердил визит кремлевского диктатора в Санкт-Петербург 18 января. Он добавил, что в этот день в городе пройдут мемориальные мероприятия, а официальные выступления президента на этом мероприятии не анонсировались.

«Курсор» сообщал, что путин решил пересмотреть Конвенцию о защите прав человека.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!