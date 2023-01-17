Путин решил пересмотреть Конвенцию о защите прав человека: чем это грозит россиянам

Президент *рф владимир путин внес в госдуму проект о денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Об этом сообщает издание «ТАСС».

Эта информация следует из базы данных. В рф утверждают, что денонсация Конвенций Совета Европы никак не повлияет на права и интересы россиян, потому что те якобы защищают законы рф.

Отметим, что в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, среди всего прочего, входят следующие статьи:

Право на жизнь

Запрещение пыток

Запрещение рабства и принудительного труда

Право на свободу и личную неприкосновенность

Право на справедливое судебное разбирательство

Наказание исключительно на основании закона

Право на уважение частной и семейной жизни

Свобода мысли, совести и религии

Свобода выражения мнения

Свобода собраний и объединений

Право на вступление в брак

Право на эффективное средство правовой защиты

Запрещение дискриминации

Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях

Ограничение на политическую деятельность иностранцев

Запрещение злоупотреблений правами

Пределы использования ограничений в отношении прав и другие.

Как это в действительности повлияет на россиян ‒ однозначно ответить трудно, потому что власть рф и до этого неоднократно игнорировала положение конвенций.

«Курсор» сообщал, что путин выступил с новым обращением.

Помимо этого посол Украины призывает Израиль вооружить Киев и занять «правильную сторону истории».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!