Президент *рф владимир путин внес в госдуму проект о денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Об этом сообщает издание «ТАСС».
Эта информация следует из базы данных. В рф утверждают, что денонсация Конвенций Совета Европы никак не повлияет на права и интересы россиян, потому что те якобы защищают законы рф.
Отметим, что в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, среди всего прочего, входят следующие статьи:
- Право на жизнь
- Запрещение пыток
- Запрещение рабства и принудительного труда
- Право на свободу и личную неприкосновенность
- Право на справедливое судебное разбирательство
- Наказание исключительно на основании закона
- Право на уважение частной и семейной жизни
- Свобода мысли, совести и религии
- Свобода выражения мнения
- Свобода собраний и объединений
- Право на вступление в брак
- Право на эффективное средство правовой защиты
- Запрещение дискриминации
- Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях
- Ограничение на политическую деятельность иностранцев
- Запрещение злоупотреблений правами
- Пределы использования ограничений в отношении прав и другие.
Как это в действительности повлияет на россиян ‒ однозначно ответить трудно, потому что власть рф и до этого неоднократно игнорировала положение конвенций.
«Курсор» сообщал, что путин выступил с новым обращением.
Помимо этого посол Украины призывает Израиль вооружить Киев и занять «правильную сторону истории».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!