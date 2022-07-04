В Крыму готовят «мобилизацию»: жителей хотят бросить в бой против ВСУ

Представительство президента Украины в АР Крым заявляет, что в оккупированном россией* полуострове хотят начать «мобилизацию».

В Крыму, который сейчас находится под контролем российской федерации, так называемые власти хотят провести «мобилизацию», чтобы отправить жителей полуострова на войну в Украину.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба представительства президента в Автономной Республике Крым.

На ресурсах крымской «администрации» появился указ, согласно которому в муниципальных районах и городских округах должны быть созданы призывные комиссии для проведения «мобилизации».

В представительстве отмечают, что подобные действия говорят о том, что россия хочет принудительно отправить жителей оккупированного полуострова воевать против Украины. Крымчан призывают саботировать решения рф, поскольку исполнение приказов, которые могут привести к жертвам среди мирного населения или разрушений инфраструктурных объектов, будут квалифицироваться как преступления без сроков давности.

Жители полуострова, которые примут решение перейти на сторону оккупантов, будут нести ответственность за свои действия в соответствии с законодательством Украины и международным правом, даже если будут мобилизованы на войну принудительно.

«Курсор» писал ранее, что глава Кремля владимир путин подписал указ по подготовке россии к мобилизации. По крайней мере, технической: заводов, предприятий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!