Путин готовит россию к мобилизации — Украина

Скрытая мобилизация в россии не сталь эффективна, как рассчитывал путинский режим. Поэтому он может готовить россиян к тому, чтобы они поддержали всеобщую мобилизацию.

Глава Кремля владимир путин* подписал указ по подготовке россии к мобилизации. По крайней мере, технической: заводов, предприятий. Однако не исключается и мобилизация человеческого ресурса.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его словам, россияне хотят смотреть войну по телевизору, однако воевать самим им категорически не хочется. Сейчас российские власти хотят создать такие условия, при которых народонаселение поддержало бы мобилизацию.

Как рассказал Денисенко, в российских военкоматах нет очередей. При этом оппозиции совсем не осталось оппозиции. Практически никто не упомянул о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибло более 10 человек.