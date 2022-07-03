Путин готовит россию к мобилизации — Украина

Глава Кремля владимир путин* подписал указ по подготовке россии к мобилизации. По крайней мере, технической: заводов, предприятий. Однако не исключается и мобилизация человеческого ресурса.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
По его словам, россияне хотят смотреть войну по телевизору, однако воевать самим им категорически не хочется. Сейчас российские власти хотят создать такие условия, при которых народонаселение поддержало бы мобилизацию.
Как рассказал Денисенко, в российских военкоматах нет очередей. При этом оппозиции совсем не осталось оппозиции. Практически никто не упомянул о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибло более 10 человек.
Ранее мы писали, что армия рф окончательно перешла к тактике тотального уничтожения и благодаря ей входит в ключевой город Донбасса Лисичанск, пытаясь закрепиться в руинах.
«Курсор» публиковал видео взрывов: украинские войска нанесли авиаудары по аэродрому в оккупированном Мелитополе. Захваченный российскими оккупантами аэродром в украинском Мелитополе был обстрелян ВСУ утром в воскресенье.
Также мы сообщали, что россия усиливает в западных странах промышленный шпионаж. После рекомендаций путина активизировать деятельность внешней разведки европейские страны ожидают со стороны рф роста шпионажа в ключевых промышленных отраслях.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!