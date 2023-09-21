В Крыму прогремела серия сильных взрывов – первые подробности и фото

Россияне пожаловались на якобы атаку ракетами Storm Shadow.

Во временно оккупированном Севастополе (Крым) прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на местные источники.

Есть информация, что громкие взрывы раздались в районе бухты Омега и на мысе Фиолент. По словам российских оккупантов, город якобы атаковали ракетами Storm Shadow.

Отметим, что Storm Shadow/SCALP-EG является англо-французской малозаметной крылатой ракетой большой дальности воздушного базирования. Она весит около 1,3 тыс кг, максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла – 3 метра. Ее дальность составляет свыше 560 км на малой высоте.

Напомним, что сегодня в Крыму не впервые прозвучали взрывы. Так, ночью 21 сентября состоялась спецоперация сил СБУ и ВМС Украины, в рамках которой беспилотники мощно атаковали аэродром "Саки".

Спецслужбы воспользовались беспилотниками, которые осуществили перезагрузку российской системы противовоздушной обороны, после чего произошел пуск ракет "Нептун". На аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов, включая Су-24 и Су-30, а также комплекс ПЗРК "Панцирь". Больше об этом узнайте здесь.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!