Украина нанесла мощный удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму

СБУ и ВМС Украины провели спецоперацию в Крыму.

Ночью 21 сентября в оккупированном Крыму прошла спецоперация сил Службы безопасности Украины (СБУ) и Военно-морских сил (ВМС) Украины.

В рамках этой операции беспилотные аппараты нанесли мощный удар по аэродрому "Саки". Согласно информации из источников Украинской правды, спецслужбы использовали беспилотники, которые успешно перегрузили российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), после чего были выпущены ракеты "Нептун".

На аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов, включая Су-24 и Су-30, а также комплекс ПЗРК "Панцирь". Кроме того, на этом аэродроме функционировала база для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов "Mojaher". Российские силы использовали эти беспилотники для координации своих воздушных атак и как средство боевого удара.

Согласно информации из источников, спецоперация СБУ и ВМС достигла цели и причинила значительные повреждения военной технике оккупационных сил.

Позже СтратКом ВСУ официально подтвердил, что «ночью 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому оккупантов возле города Саки временно оккупированного Крыма».

Курсор писал, что вчера СМИ сообщили о массированной атаке на оккупированный Крым — опубликованы видео «прилетов».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!