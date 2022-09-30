В Минобороны Украины оценили вероятность нового наступления рф с Беларуси

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отметил, что с начала войны не зафиксировано много случаев участия белорусских солдат в боевых действиях со стороны рф*.

Беларусь продолжает предоставлять российской федерации свои территории для расположения ее военных и техники. И со стороны государства существует угроза сухопутного нападения.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность нового наступления российских захватчиков с территории Беларуси, передает «Громадське».

По его словам, угроза существует, но ее не стоит преувеличивать. С начала полномасштабной войны Украина не зафиксировала много случаев участия в боевых действиях белорусских солдат на стороне рф. Хотя жители Черниговской области говорят, что слышали, как военные в российской форме говорят с акцентом, похожим на белорусский. То есть, небольшие подразделения белорусов были, но потом отошли назад.

Алексей Резников отметил, если Беларусь официально вступит в войну, то для Украины это будет стартом «третьего лендлиза», потому что украинские защитники начнут захватить еще и белорусскую военную технику.

Глава Министерства обороны Украины считает, что Лукашенко в данной ситуации пытается найти баланс, ведь ему важно показать, что он на стороне путина. Но тем самым он понимает, что участие в войне в Украине приведет к краху его режима.

Алексей Резников подчеркнул, что украинские силы готовы встречать оккупантов, если те захотят снова вторгнуться на их территории со стороны Беларуси.

«Курсор» писал ранее, что Беларусь отрицает возможность размещения на территории республики российских военных баз.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!