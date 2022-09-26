Беларусь не будет размещать у себя военные базы рф — глава МИДа

Беларусь отрицает возможность размещения на территории республики российских военных баз. Об этом в интервью российскому информационному агентству «Новости» заявил министр иностранных дел беларуси Владимир Макей.

По его словам, для эффективного нападения на Украину российские войска могут разместить свое оружие на территории смоленской области россии.

«Разговоры эти ведутся уже давно. Никто не знает, что может произойти и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров. Но на данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае, российских военные баз на территории беларуси. Достаточно разместить соответствующую технику в Смоленской области, где-то еще и это будет, может быть, даже более эффективно смотреться, нежели размещение конкретных российских баз в беларуси», — отметил Макей.

В то же время он не смог конкретно ответить на вопрос, будет ли Беларусь размещать на своей территории ядерное оружие, которое может представлять угрозу для Украины.

«Определенные типы самолетов будут модернизированы и оснащены, в том числе, соответствующими средствами доставки ядерного оружия. … Все будет зависеть от поведения наших партнеров, от тех непосредственных угроз для беларуси и россии. И если такие шаги со стороны наших западных партнеров будут предприняты, то мы, конечно же, вместе с россией будем вырабатывать адекватные меры реагирования», — сказал глава внешнеполитического ведомства беларуси.

Как сообщал Курсор, путин и лукашенко пожаловались друг другу на Запад.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!