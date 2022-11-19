В Минобороны Украины спрогнозировали, когда может завершиться война с рф

Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать успехи на фронте, освобождая на юге и востоке страны населенные пункты от российской оккупации. И они не намерены останавливаться, пока не выгонят со своей территории все российские войска. В Минобороны страны считают, что завершить войну с россией можно к концу весны 2023 года.

Об этом в интервью Sky News рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

По его словам, Украина будет идти до конца, и неважно какой сценарий будет лежать на возможных переговорах с агрессором, потому что первое условие — вывод российских войск из всей территории Украины, включая Крым.

Владимир Гаврилов предполагает, что в начале зимы ВСУ (предположительно до конца декабря) могут вернуть под свой контроль оккупированный полуостров, а в конце весны завершить военный конфликт. Он отметил, что люди заплатили слишком много крови и приложили много усилий, поэтому ни в коем случае нельзя замораживать войну, потому что это усугубит ситуацию и усилит российскую агрессию.

«Курсор» писал ранее, что недавно в кремле заявили, что допускают возможность проведения переговоров с западными странами, якобы для того, чтобы посадить Украину за стол переговоров. На это заявление отреагировали в Офисе президента Владимира Зеленского.