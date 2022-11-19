У Зеленского прокомментировали возможность тайных переговоров путина с Западом

В Офисе президента отметили, что Украина никогда не станет на колени перед россиянами.

Недавно в кремле* заявили, что допускают возможность проведения переговоров с западными странами, якобы для того, чтобы посадить Украину за стол переговоров. На это заявление отреагировали в Офисе президента Владимира Зеленского.

На своей странице в Twitter советник ОП Михаил Подоляк написал, что любые тайные переговоры владимира путина с Западом и конспирологические теории о «сдаче Украины» не будут воплощены в реальность, поскольку этого не позволят сами украинцы.

Он заявил, что Украина никогда не станет на колени перед россиянами и это не вопрос политики, а вопрос жизни.

На заявление пресс-секретаря российского диктатора дмитрия пескова также отреагировали в США. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, решение о начале переговоров с рф может принимать только Владимир Зеленский и Вашингтон не намерен на него давить.

«Курсор» писал ранее, что армия россии потерпела в Украине ряд стратегических поражений, но, несмотря на это, президент рф владимир путин все еще верит, что российские военные могут выполнить задачи «специальной операции».

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что западные партнеры предоставили ему информацию, согласно которой президент рф владимир путин хочет провести прямые переговоры с Киевом.