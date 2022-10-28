В Молдове россиянка накинулась на украинскую певицу из-за флага

С украинской певицей SHADU произошел неприятный инцидент в Молдове, где она находится и пыталась снять клип.

Об этом сообщает ТСН.

В своих сториз в Instagram артистка показала видео происшествия, которое случилась с ней в Молдове во время прогулки по парку.

В итоге вместо съемок клипа под трек Stand with Ukraine, записали агрессивное поведение жителей россии*.

Певица рассказала: «Утром у меня должны были быть съемки. Снимать должны были в парке под песню Stand with Ukraine. Как вы знаете, под эту песню мы всегда делаем что-то креативное — то у нас фонарики, то дымовые шашки. Сегодня задумка была такая: в кадре должна была быть моя собака и флаг Украины. Вот мы с собакой стоим, ждем режиссера и смотрите что произошло».

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Судя по видео, в момент словесной перепалки агрессивная россиянка сказала: «Вали к своей хохляндии. Слава россии», на что артистка ответила: «Слава Украине!».

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