Российская пропагандистка попросила Маска разблокировать аккаунт в Twitter

Аккаунт Russia Today, заблоченный в Twitter, Илона Маска попросили разблокировать, намекая на «свободу слова».

Российская пропагандистка симоньян решила воспользоваться покупкой Илоном Маском Twitter и обратилась к владельцу SpaceX с просьбой.

Симоньян решила ударить по «свободолюбию» Маска и попросить разблокировать аккаунт агентства Russia Today.

«Илон, если вы за свободу слова, возможно, снимете запрет с аккаунтов RT и Sputnik и теневой бан с моего?» – написала она.

Симоньян не уточнила, зачем ей восстанавливать доступы к аккаунтам в соцсети, которая в рф заблокирована с начала марта. Видимо, о нарушении запретов своего правительства не принято говорить.

Elon @elonmusk, since you’re all for free speech, maybe unban RT and Sputnik accounts and take the shadow ban off mine as well? — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 27, 2022

Маск, который завершил к 28 октября приобретение Twitter, пока никак не отреагировал на мольбу симоньян.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск рассказал, зачем купил Twitter. Самый богатый человек мира Илон Маск объяснил своё решение о приобретении социальной сети Twitter.

Также «Курсор» сообщал, что Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter со своей раковиной.