В москве начали проверять и подготавливать убежища: СМИ

В *москве начали проверять убежища в больницах и школах, а местная власть заказала разработку дизайна указателя для Защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО).

Об этом сообщает «Подъем» и Baza.

Утверждается, что состояние некоторых убежищ оценивается как приемлемое, но также есть и проблемные места, где, как минимум, нужно прочистить канализацию и проверить электропроводку. Одна из таких проверок была проведена в школе, расположенной в пределах Садового кольца.

«Работаю в компании, обслуживающей школы и сады по вопросам электрики, сантехники, канализации. Отдельного распоряжения нам, естественно, никто не показывал, но устно говорили, что прошло указание привести в рабочее состояние бомбоубежища. На данный момент в четырёх школах в центре москвы (Пресня и Кутузовский, и район “Добрынинской”/ “Октябрьской”) готовим канализационные стоки, настраиваем электричество», – рассказал россиянин в беседе с журналистами и добавил, что проверенные помещения находятся в плохом состоянии, потому что «никто ими не пользовался».

Помимо этого, сообщается, что в московских больницах и поликлиниках начали готовить укрытия. Так, в детской городской поликлинике №110 появились таблички с надписью «Укрытие», указывающие на подвал.

Раньше там были служебные помещения для сотрудников, где врачи ели и переодевались. Однако, теперь они могут быть использованы для других целей.

Журналисты сообщают, что подготовкой аналогичных укрытий занимаются в больнице имени Юдина, а также в ГКБ №31. Там разбирают хлам, который скопился в подвале. Помимо этого, осуществляется проводка света и связи, закупка туда воды, фонарей и одноразовой посуды.

Также «Курсор» сообщал, что жена мобилизованного россиянина получила от власти два рубля выплат.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!