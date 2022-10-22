Жена мобилизованного россиянина получила от власти два рубля выплат

По словам женщины, у российских оккупантов «нет палаток, нет буржуек, нет еды, спят в спальнике на голой земле, все болеют, у многих уже, возможно, пневмония».

Жена одного из мобилизованных россиян, которых бросили в лесах под Энергодаром, получила выплаты в 2 рубля 26 копеек.

Об этом она сообщила Telegram-каналу Astra.

Кроме того, она подтвердила информацию от других мобилизованных из тюменского отряда «Ермак», которые находятся под Энергодаром на «второй линии обороны».

«Нет палаток, нет буржуек, нет еды, кушают остатки того, что брали с собой. Спят в спальнике на голой земле. Нет возможности высушить вещи. Все болеют, у многих уже, возможно, пневмония, так как постоянный мокрый и тяжёлый кашель», — сообщила женщина.

Она утверждает, что ее муж по специализации артиллерист, однако его поставили в пехоту. Танкистов же ставят в снайпера.

«В снайпера поставили полуслепого -12 на один глаз. За две недели обучения не научили ничему. У них нет ничего, кроме автомата. На весь батальон выдан один квадрокоптер, которым никто не умеет управлять», — жалуется женщина.

Как сообщал Курсор, в россии мужчины, подпадающие под мобилизацию, могут избежать этого, сменив пол. Об этом в интервью российскому изданию «Фонтанка» сообщил глава калининского района санкт-петербурга сергей петриченко.

«Мы должны полностью восстановить весь воинский учет и собрать все данные на жителей района мужского пола. Если человек не мужского пола, он может об этом заявить, сменить пол и перейти в другую категорию либо принять другие меры», — заявил петриченко.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!