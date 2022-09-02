В москве сотрудники фсб ищут выходцев из Украины: названа цель

В столице российской федерации сотрудники фсб начади активно искать граждан, которые не поддерживают войну, предпочтение отдают выходцам из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.
Поисками занимаются люди в гражданской одежде. Они обходят квартиры, представляясь сотрудниками фсб, и расспрашивают, живут ли где-то поблизости украинцы или не сдает ли кто-то им недвижимость в аренду. Еще у граждан спрашивают, как они относятся к так называемой «спецоперации».
В украинской разведке отмечают, что фсб такими действиями преследует 2 цели:
— предотвращение негативного формирования к так называемой «спецоперации» и выявление людей, которые могут повлиять на мнение общественности в этом вопросе;
— формирование у населения негативного образа украинцев, освещение их радикалами и террористами;
В дальнейшем выходцев из Украины могут обвинять в возможных «терактах» на территории российской федерации.
«Курсор» писал ранее, что в российской федерации заявляют о том, что якобы раскрыли «операцию украинской разведки», которая заключалась в угоне военных самолетов россии.
Еще мы писали, что в западном военном округе россии семьям офицеров армии рф запретили покидать территорию страны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!