В москве сотрудники фсб ищут выходцев из Украины: названа цель

В Главном управлении украинской разведки рассказали, как фсб* в москве выискивает украинцев и какие цели преследует.

В столице российской федерации сотрудники фсб начади активно искать граждан, которые не поддерживают войну, предпочтение отдают выходцам из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

Поисками занимаются люди в гражданской одежде. Они обходят квартиры, представляясь сотрудниками фсб, и расспрашивают, живут ли где-то поблизости украинцы или не сдает ли кто-то им недвижимость в аренду. Еще у граждан спрашивают, как они относятся к так называемой «спецоперации».

В украинской разведке отмечают, что фсб такими действиями преследует 2 цели:

— предотвращение негативного формирования к так называемой «спецоперации» и выявление людей, которые могут повлиять на мнение общественности в этом вопросе;

— формирование у населения негативного образа украинцев, освещение их радикалами и террористами;

В дальнейшем выходцев из Украины могут обвинять в возможных «терактах» на территории российской федерации.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации заявляют о том, что якобы раскрыли «операцию украинской разведки», которая заключалась в угоне военных самолетов россии.

Еще мы писали, что в западном военном округе россии семьям офицеров армии рф запретили покидать территорию страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!