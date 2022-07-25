В фсб заявили, что Украина пыталась «угнать» военные самолеты рф

В федеральной службе безопасности рф* заявили, что якобы сорвали спецоперацию украинских разведчиков по угону российских военных самолетов.

В российской федерации заявляют о том, что якобы раскрыли «операцию украинской разведки», которая заключалась в угоне военных самолетов россии.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В фсб говорят, что украинская разведка «вербовала» российских летчиков, предлагая им деньги и гражданство в ЕС в обмен на угон воздушного судна. И операция якобы проводилась под руководством НАТО.

В российской федерации также утверждают, что установили всех причастных к «операции». По их данным, одного из штурманов самолета планировали отравить клофелином.

«Курсор» писал ранее, что канадские военные заявляют, что россия утратила весь наступательные потенциал, и, вероятно, больше не имеет военной способности для достижения своих целей в Украине.

Еще мы писали, что в сети опубликовано видео с филигранной работой украинского летчика, который на предельно низкой высоте провел обстрел позиций противника.

Напомним, что Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что с начала широкомасштабного вторжения враг потратил в Украине от 55 до 60% запасов высокоточного вооружения. В первую очередь, речь идет о ракетных комплексах «Искандер» и «Калибр», крылатых ракетах воздушного базирования типов Х-101 и Х-555.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!