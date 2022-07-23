В москве умер директор КБ, выпускающего оружие для российской армии

Дмитрий Коноплев скончался в московской клинике Xeospa во время сеанса ксенотерапии — ингаляционной процедуры, помогающей в лечении неврологических заболеваний.

В пятницу, 22 июля, в москве при странных обстоятельствах скончался Дмитрий Коноплев, который был управляющим директором «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова», выпускающего противоракетные комплексы для вс рф*.

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

Согласно информации, директор КБ умер в одной из московских клиник во время процедуры ксенотерапии, предварительной причиной смерти считают сердечную недостаточность. Во время сеанса он вдыхал инертный газ ксенон, пытаясь якобы избавиться от головной боли и тревожного расстройства.

Известно, что состояние 46-летнего Дмитрия Коноплева ухудшилось прямо во время сеанса и несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

К слову, с 2008 года он занимал должность заместителя главы федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, а в 2012 году стал руководителем КБ. Предприятие выпускает для армии рф противоракетные комплексы «Корнет», «Квартет», а также комплексы ПВО «Панцирь-С1» и «Тунгуска-М1».

«Курсор» писал ранее, что 76-летний генерал-майор федеральной службы безопасности рф Евгений Лобачев найден мертвым в москве. Рядом с ним был найден полуавтоматический пистолет Токарева.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!