В москве нашли мертвым генерал-майора фсб

Тело мужчины было обнаружено на лестничной клетке дома. Рядом с ним был найден полуавтоматический пистолет Токарева.

76-летний генерал-майор федеральной службы безопасности рф Евгений Лобачев найден мертвым в москве.

Отмечается, что днем ранее жена Лобачева сообщила в полицию об исчезновении мужа. По ее словам, он пошел прогуляться и исчез.

Вечером тело мужчины было обнаружено на лестничной клетке дома на Качалинской улице. Рядом с ним был найден полуавтоматический пистолет Токарева.

Было отмечено, что генерал-майор в отставке испытывал финансовые трудности. У него также были проблемы со здоровьем.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

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