В москве военкомат забросали коктейлями Молотова — СМИ

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в забор объединенного военного комиссариата перовского района.

В забор военного комиссариата в столице российской федерации москве* метнули «коктейли Молотова».

Об этом информирует Telegram-канал База.

По его данным, инцидент произошел в ночь на понедельник, 2 января.

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в забор объединенного военного комиссариата перовского района. Вспыхнул огонь, но его удалось быстро потушить. Никто не пострадал. Человека, метнувшего «коктейли Молотова», разыскивают.

Как сообщал Курсор, в конце декабря в городе подольск (российская федерация) два пенсионера пытались поджечь военкомат.

Сначала сообщалось о том, что двух женщин задержали у здания военного комиссариата на проспекте ленина. Позже оказалось, что задержанными оказались 76-летняя женщина и ее 70-летний супруг.

До этого Курсор писал о том, что в оккупированном россиянами украинском городе Донецк захватчики мобилизуют женщин. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Там отметили, что «в целях восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка».

Также Курсор писал о том, что 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Также министр обороны заявил, что на фронт войны с Украиной якобы направлено 82 тысячи мобилизованных россиян.

Кроме того, Шойгу рассказал, что российские «военнослужащие продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!