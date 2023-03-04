В НАТО назвали потери россии в войне против Украины

Более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены в боях против украинцев за время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает Spiegel.

Он отметил, что «размеры этой войны огромны», и что после агрессии * россии против Украины, страны-члены НАТО должны адаптироваться к «новой ситуации».

«Россия пока потеряла более 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров», — заявил Каволи.

По его словам, в среднем российская армия выпускает более 23 тысяч артиллерийских снарядов за сутки. Также чиновник отметил, что «если кто-то приходит с танком, принимающей войну стороне также нужен танк». Однако, один из уроков холодной войны заключается в том, что точность оружия играет важную роль. Кроме того, важны производственные мощности оборонной промышленности. Побеждает тот, кто может быстрее всего производить оружие.

Напомним, The New York Times заявил, что в танковой битве под Угледаром в Донецкой области украинские военные одержали победу над российскими силами. Это стало самым крупным танковым сражением между Украиной и россией в рамках текущей войны. Как пишет издание, в бою россия потеряла более 100 единиц бронированной техники, включая танки и бронетранспортеры, в то время как украинцы использовали тактику обороны, стреляя издалека или из укрытий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!